Горлов Виктор Михайлович
Место рожденияУфа, Россия
Дата рождения26.06.1956
Дата смерти30.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1956
Отец: Горлов Михаил Андреевич
Мать: Горлова Елена Тимофеевна
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
?.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Бракосочетание
?.08.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Рождение ребёнка
11.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.05.1990
Уфа, Россия
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района