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Горлов Виктор Михайлович

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Место рождения

Уфа, Россия

Дата рождения

26.06.1956

Дата смерти

30.05.1990

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1956

Отец: Горлов Михаил Андреевич

Мать: Горлова Елена Тимофеевна

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
?.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Бракосочетание
?.08.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
11.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.05.1990
Уфа, Россия
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
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