Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1898

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев

Рождение ребёнка
09.08.1900

Сын: Бондарев Александр Петрович

Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев

Рождение ребёнка
26.10.1902

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев

Рождение ребёнка
03.04.1906

Сын: Бондарев Николай Петрович

Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев

Рождение ребёнка
21.09.1908

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев

Рождение ребёнка
19.02.1911

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Петр Васильев

Смерть
Неизвестно
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