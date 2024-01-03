Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1898
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
09.08.1900
Сын: Бондарев Александр Петрович
Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
26.10.1902
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
03.04.1906
Сын: Бондарев Николай Петрович
Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев
Рождение ребёнка
19.02.1911
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Бондарев Петр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно