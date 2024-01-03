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Бондарев Петр Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1876

Отец: Бондарев Василий Алексеев

Мать: Бондарева Анна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
08.12.1898

Дочь: (Бондарева) Анна Петровна

Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
09.08.1900

Сын: Бондарев Александр Петрович

Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
26.10.1902

Дочь: (Бондарева) Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
03.04.1906

Сын: Бондарев Николай Петрович

Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
21.09.1908

Дочь: (Бондарева) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова

Рождение ребёнка
19.02.1911

Дочь: (Бондарева) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова

Смерть
Неизвестно

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