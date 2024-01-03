Бондарев Петр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1876
Отец: Бондарев Василий Алексеев
Мать: Бондарева Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1898
Дочь: (Бондарева) Анна Петровна
Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
09.08.1900
Сын: Бондарев Александр Петрович
Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
26.10.1902
Дочь: (Бондарева) Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
03.04.1906
Сын: Бондарев Николай Петрович
Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
21.09.1908
Дочь: (Бондарева) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
19.02.1911
Дочь: (Бондарева) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Бондарев (Чурбанова) Евдокия Емельянова
Смерть
Неизвестно