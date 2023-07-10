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Пахмутов Петр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахмутов Петр

Мать: ???

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Пахмутова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Ираида Поликарповна

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахмутов Василий Петрович

Мать ребёнка: Ираида Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахмутов Иван Петрович

Мать ребёнка: Ираида Поликарповна

Смерть
Неизвестно