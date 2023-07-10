Пахмутов Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахмутов Петр
Мать: ???
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Пахмутова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Ираида Поликарповна
Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахмутов Василий Петрович
Мать ребёнка: Ираида Поликарповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ираида Поликарповна
Смерть
Неизвестно