Ираида Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Пахмутова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Пахмутов Петр Петрович
Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пахмутов Василий Петрович
Отец ребёнка: Пахмутов Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пахмутов Петр Петрович