Ираида Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ираида Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Пахмутова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Пахмутов Петр Петрович

Сухоречье, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахмутов Василий Петрович

Отец ребёнка: Пахмутов Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахмутов Иван Петрович

Отец ребёнка: Пахмутов Петр Петрович