Бакулина (Суслова) Татьяна Лукина
Место рождениядер. подле речки Поломки, Быстрицкая волость, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: (Бакулина) Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Бакулин Филипп Демидов
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Бакулин Филипп Демидов
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Бакулин Филипп Демидов
Смерть
После 1762