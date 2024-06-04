Бакулина (Суслова) Татьяна Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулина (Суслова) Татьяна Лукина

Место рождения

дер. подле речки Поломки, Быстрицкая волость, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Филипп Демидов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: (Бакулина) Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Бакулин Филипп Демидов

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Бакулин Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Бакулин Филипп Демидов

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Бакулин Нестер Филиппов

Отец ребёнка: Бакулин Филипп Демидов

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762

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