Мария Титова
Место рождения
Дата рождения16.07.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1880
Бракосочетание
07.10.1901
Муж: Дмитрий Лаврентиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1902
Сын: Фёдор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Лаврентиев
Рождение ребёнка
29.12.1903
Сын: Марк Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Лаврентиев
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно