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Мария Титова

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.07.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1880

Отец: Баранов - Титов Тит Семёнов

Мать: Баранова Мария (Васильева)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.10.1901

Муж: Дмитрий Лаврентиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.11.1902

Сын: Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Лаврентиев

Рождение ребёнка
29.12.1903

Сын: Марк Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Лаврентиев

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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