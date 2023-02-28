Андреев Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1929
Сын: Андреев Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Андреева Евдокия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Андреева Евдокия Григорьевна
Смерть
1939