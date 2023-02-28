Андреев Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Сергей Николаевич

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Место рождения

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.07.1929

Сын: Андреев Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Андреева Евдокия Григорьевна

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Андреева Евдокия Григорьевна

Смерть
1939
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