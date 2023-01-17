Андреева Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1929

Сын: Андреев Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Андреев Сергей Николаевич

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Андреев Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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