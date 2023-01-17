Андреева Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1929
Сын: Андреев Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Андреев Сергей Николаевич
Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Андреев Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно