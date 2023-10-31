Степанов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Виктор Иванович

Степанов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1973

Дочь: Степанова Маргарита Викторовна

Мать ребёнка: Котовская Тамара Сергеевна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котовская Тамара Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close