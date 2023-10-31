Степанов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1973
Дочь: Степанова Маргарита Викторовна
Мать ребёнка: Котовская Тамара Сергеевна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно