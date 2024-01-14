Авдотья Леонтьева
Место рожденияБатвино Новоторжский уезд Тверская губ.
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: Агафья Федотова
Батвино Новоторжский уезд Тверская губ.
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Степанида Владимировна
Отец ребёнка: Владимир Анисимов
Телицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно