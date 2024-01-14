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Авдотья Леонтьева

Место рождения

Батвино Новоторжский уезд Тверская губ.

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: Агафья Федотова

Батвино Новоторжский уезд Тверская губ.
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Степанида Владимировна

Отец ребёнка: Владимир Анисимов

Телицино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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