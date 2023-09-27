Гамалея (Покорска) Евдокия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамалея (Покорска) Евдокия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1701 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1730

Муж: Гамалея Григорий Антонович

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Гамалея Лаврентий Григорьевич

Отец ребёнка: Гамалея Григорий Антонович

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Гамалея Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Гамалея Григорий Антонович

Лохвица, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Гамалея Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Гамалея Григорий Антонович

Лохвица, Полтавська область
Место жительства
Неизвестно
Лохвица, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
Лохвица, Полтавська область
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