Гамалея (Покорска) Евдокия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1730
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Гамалея Лаврентий Григорьевич
Отец ребёнка: Гамалея Григорий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Гамалея Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Гамалея Григорий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1734
Сын: Гамалея Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Гамалея Григорий Антонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно