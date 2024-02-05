Кулаева (Козырева) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаева (Козырева) Марфа Ивановна

Место рождения

д. Рождественно

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Иван Ерофеев

Мать: Ольга Ивановна

д. Рождественно
Бракосочетание
09.10.1897

Муж: Кулаев Василий Косьмич

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Кулаев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Кулаев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1905

Сын: Кулаев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1907

Сын: Кулаев Федор Васильевич

Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1908

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1910

Дочь: Власова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич

д. Кондаково Меленковского района
Рождение ребёнка
07.07.1912

Сын: Кулаев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1914

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1916

Дочь: Ваулина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич

д. Кондаково, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно
д. Кондаково, Меленковский уезд
Похороны
Неизвестно
Денятинское | Denyatinskoye, Denyatino, Vladimirskaya Oblast, Russia
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