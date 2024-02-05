Кулаева (Козырева) Марфа Ивановна
Место рожденияд. Рождественно
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1878
Отец: Иван Ерофеев
Мать: Ольга Ивановна
д. Рождественно
Бракосочетание
09.10.1897
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Кулаев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1901
Сын: Кулаев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1905
Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1907
Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1908
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1910
Дочь: Власова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич
д. Кондаково Меленковского района
Рождение ребёнка
07.07.1912
Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1914
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1916
Дочь: Ваулина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кулаев Василий Косьмич
д. Кондаково, Меленковский уезд
Смерть
Неизвестно
д. Кондаково, Меленковский уезд
Похороны
Неизвестно
Денятинское | Denyatinskoye, Denyatino, Vladimirskaya Oblast, Russia