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Кулаев Алексей Васильевич

Место рождения

д. Кондаково, Меленковский уезд

Дата рождения

15.03.1901

Дата смерти

26.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1901

Отец: Кулаев Василий Косьмич

Мать: Кулаева Марфа Ивановна

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1934

Сын: Кулаев Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Кулаева Мария Герасимовна

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1940

Сын: Кулаев Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Кулаева Мария Герасимовна

д. Кондаково Меленковского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулаева Мария Герасимовна

Смерть
26.04.1951
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