Кулаев Алексей Васильевич
Место рожденияд. Кондаково, Меленковский уезд
Дата рождения15.03.1901
Дата смерти26.04.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1901
Отец: Кулаев Василий Косьмич
Мать: Кулаева Марфа Ивановна
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1934
Мать ребёнка: Кулаева Мария Герасимовна
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
21.07.1940
Сын: Кулаев Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Кулаева Мария Герасимовна
д. Кондаково Меленковского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1951