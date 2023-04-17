Некрасов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1974

Сын: Некрасов Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Некрасова Любовь Лазаревна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.07.1979

Дочь: Петер Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Некрасова Любовь Лазаревна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Любовь Лазаревна