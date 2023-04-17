Некрасов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1974
Сын: Некрасов Андрей Валентинович
Мать ребёнка: Некрасова Любовь Лазаревна
Рождение ребёнка
28.07.1979
Дочь: Петер Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Некрасова Любовь Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно