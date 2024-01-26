Зорин Филипп Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зорин Филипп Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Зорин Антон Мартелов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1847

Сын: Филипов Филипп /Филипов/

Мать ребёнка: Зорина Ксения Памфилова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Зорин Феофилакт (Филат) Филиппович

Мать ребёнка: Зорина Ксения Памфилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Ксения Памфилова

Место жительства
Неизвестно
Кондрашинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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