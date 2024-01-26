Зорин Филипп Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Зорин Антон Мартелов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1847
Мать ребёнка: Зорина Ксения Памфилова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Зорин Феофилакт (Филат) Филиппович
Мать ребёнка: Зорина Ксения Памфилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Ксения Памфилова
Место жительства
Неизвестно
Кондрашинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно