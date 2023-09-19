Бардова (Никольская) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардова (Никольская) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1937

Дата смерти

03.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1937

Отец: Никольский Александр

Мать: Никольская Антонина Антоновна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Белов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Белов Вячеслав Павлович

Рождение ребёнка
26.12.1960

Дочь: Автомеенко Лариса Вячеславовна

Отец ребёнка: Белов Вячеслав Павлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Вячеслав Павлович

Смерть
03.12.1992
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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