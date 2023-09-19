Бардова (Никольская) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1937
Дата смерти03.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1937
Отец: Никольский Александр
Рождение ребёнка
1958
Сын: Белов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Белов Вячеслав Павлович
Рождение ребёнка
26.12.1960
Дочь: Автомеенко Лариса Вячеславовна
Отец ребёнка: Белов Вячеслав Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1992