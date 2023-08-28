Чурсина Ефимия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1888
Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфиров
Рождение ребёнка
07.11.1891
Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфиров
Рождение ребёнка
16.08.1895
Дочь: Наталья Андреева
Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфиров
Рождение ребёнка
21.03.1899
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфиров
Рождение ребёнка
02.06.1901
Дочь: Акилина Андреева
Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфиров
Смерть
Неизвестно