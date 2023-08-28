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Чурсина Ефимия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1888

Сын: Чурсин Прокопий Андреев

Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфиров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.11.1891

Сын: Чурсин Михаил Андреев

Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфиров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.08.1895

Дочь: Наталья Андреева

Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфиров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.03.1899

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфиров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.06.1901

Дочь: Акилина Андреева

Отец ребёнка: Чурсин Андрей Порфиров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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