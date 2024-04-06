Калинин Максим Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Отец: Калинин Пётр Петрович
Бракосочетание
29.11.1893 ст.
Рождение ребёнка
11.10.1894 ст.
Дочь: Ерошкина Параскева (Прасковья) Максимовна
Мать ребёнка: Калинина Домна (Домника) Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Калинин Степан Максимович
Мать ребёнка: Калинина Домна (Домника) Михайловна
Рождение ребёнка
18.?.1899
Мать ребёнка: Калинина Домна (Домника) Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Калинин Сергей Максимович
Мать ребёнка: Калинина Домна (Домника) Михайловна
Смерть
Неизвестно