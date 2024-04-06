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Калинин Максим Петрович

Место рождения

Степаньково, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: Калинин Пётр Петрович

Мать: Калинина Матрона Максимовна

Степаньково, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
29.11.1893 ст.

Жена: Калинина Домна (Домника) Михайловна

Рождение ребёнка
11.10.1894 ст.

Дочь: Ерошкина Параскева (Прасковья) Максимовна

Мать ребёнка: Калинина Домна (Домника) Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Калинин Степан Максимович

Мать ребёнка: Калинина Домна (Домника) Михайловна

Рождение ребёнка
18.?.1899

Сын: Калинин Роман Максимович

Мать ребёнка: Калинина Домна (Домника) Михайловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Калинин Сергей Максимович

Мать ребёнка: Калинина Домна (Домника) Михайловна

Смерть
Неизвестно

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