Калинина Домна (Домника) Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.01.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1874 ст.
Отец: Михаил Васильевич
Мать: Ксения Дмитриевна
Бракосочетание
29.11.1893 ст.
Рождение ребёнка
11.10.1894 ст.
Дочь: Ерошкина Параскева (Прасковья) Максимовна
Отец ребёнка: Калинин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Калинин Степан Максимович
Отец ребёнка: Калинин Максим Петрович
Рождение ребёнка
18.?.1899
Отец ребёнка: Калинин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Калинин Сергей Максимович
Отец ребёнка: Калинин Максим Петрович
Смерть
Неизвестно