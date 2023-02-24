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Домна Тимофеева
Домна Тимофеева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1829
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Тимофей Дмитриев
1793 г.р.
Мать
Степанида
1791 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец:
Тимофей Дмитриев
Мать:
Степанида
Смерть
Неизвестно
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