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Кручинин Сергей Иванович

Место рождения

Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.09.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1903

Отец: Кручинин Иван Иванович

Мать: Кручинина Евдокия Яковлевна

Ченцы, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно