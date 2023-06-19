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Кручинин Сергей Иванович
Кручинин Сергей Иванович
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Место рождения
Ченцы
, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Дата рождения
20.09.1903
Пол
Мужской
Отец
Кручинин Иван Иванович
Мать
Кручинина Евдокия Яковлевна
Дети
Не указаны
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ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1903
Отец:
Кручинин Иван Иванович
Мать:
Кручинина Евдокия Яковлевна
Ченцы
, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
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