Топоркова (Тесленко) Тамара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1936
Рождение ребёнка
23.06.1962
Дочь: Золотарева Валерия Геннадьевна
Отец ребёнка: Топорков Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
28.03.1973
Дочь: Павлова Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Топорков Геннадий Сергеевич
Сахалинская обл. п. Ново-Александровск
Бракосочетание
Неизвестно