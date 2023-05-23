Топоркова (Тесленко) Тамара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топоркова (Тесленко) Тамара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1936

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1936

Отец: Тесленко Алексей Никитович

Мать: Тесленко Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
23.06.1962

Дочь: Золотарева Валерия Геннадьевна

Отец ребёнка: Топорков Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
28.03.1973

Дочь: Павлова Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Топорков Геннадий Сергеевич

Сахалинская обл. п. Ново-Александровск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Геннадий Сергеевич