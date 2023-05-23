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Тесленко Алексей Никитович

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Место рождения

Шевченковский соляной рудник, Артемовского района, Сталинской области

Дата рождения

30.03.1910

Дата смерти

01.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1910

Отец: Тесленко Никита Максимович

Мать: Тесленко Харитина Ивановна

Шевченковский соляной рудник, Артемовского района, Сталинской области
Донецкая область
Рождение ребёнка
27.02.1933

Сын: Тесленко Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Тесленко Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
30.12.1936

Дочь: Топоркова Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Тесленко Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
15.05.1945

Сын: Тесленко Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Тесленко Валентина Григорьевна

Аткарск Саратовской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тесленко Валентина Григорьевна

Смерть
01.11.1958
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
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