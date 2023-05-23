Тесленко Алексей Никитович
Место рожденияШевченковский соляной рудник, Артемовского района, Сталинской области
Дата рождения30.03.1910
Дата смерти01.11.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1910
Шевченковский соляной рудник, Артемовского района, Сталинской области
Донецкая область
Рождение ребёнка
27.02.1933
Сын: Тесленко Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Тесленко Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
30.12.1936
Дочь: Топоркова Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Тесленко Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
15.05.1945
Сын: Тесленко Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Тесленко Валентина Григорьевна
Аткарск Саратовской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1958
Похороны
Неизвестно