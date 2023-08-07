Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Михаил Филиппович

Мать: Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Никитич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Никитич

Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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