Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Михаил Филиппович
Мать: Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Никитич
Место жительства
Неизвестно
Вареж деревня Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно