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Демин Михаил Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.07.1911

Дата смерти

После ?.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1911

Отец: Демин Пётр Иванович

Мать: Демина Мария Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.07.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Андрей Алексеевич Еремин-Никулин, Степанида Ивановна Климушкина-Лукьянова (Демина)
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После ?.11.1944
в метрике отметка о выдаче свидетельства Беовая награда за 12.1944
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