Демин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения18.07.1911
Дата смертиПосле ?.11.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1911
Отец: Демин Пётр Иванович
Мать: Демина Мария Алексеевна
Крещение
21.07.1911
Восприемники: Андрей Алексеевич Еремин-Никулин, Степанида Ивановна Климушкина-Лукьянова (Демина)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После ?.11.1944
в метрике отметка о выдаче свидетельства Беовая награда за 12.1944