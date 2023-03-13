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Романова Куватова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

08.09.1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Василий Максимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Романовъ Иванъ

Отец ребёнка: Романовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1793

Сын: Романовъ Василий

Отец ребёнка: Романовъ Иванъ

Рождение ребёнка
1796

Сын: Романовъ Федосей

Отец ребёнка: Романовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Трубина Варвара

Отец ребёнка: Романовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1799

Дочь: Валявина Матрена

Отец ребёнка: Романовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.11.1804

Муж: Куватовъ Антонъ

Рождение ребёнка
30.07.1807

Сын: Куватовъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романовъ Иванъ

Смерть
08.09.1808
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан