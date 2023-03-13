Романова Куватова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти08.09.1808
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Василий Максимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Сын: Романовъ Иванъ
Отец ребёнка: Романовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1793
Сын: Романовъ Василий
Отец ребёнка: Романовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1796
Сын: Романовъ Федосей
Отец ребёнка: Романовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Трубина Варвара
Отец ребёнка: Романовъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.03.1799
Дочь: Валявина Матрена
Отец ребёнка: Романовъ Иванъ
Бракосочетание
03.11.1804
Муж: Куватовъ Антонъ
Рождение ребёнка
30.07.1807
Сын: Куватовъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Куватовъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романовъ Иванъ
Смерть
08.09.1808
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан