Фридман (Кисельман) Фейга (Фая)
Место рождения
Дата рождения06.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1879
Отец: Кисельман Хаим бен Ицхак
Мать: Кисельман Рахиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ена
Отец ребёнка: Фридман Ицка (Исаак)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бэлла
Отец ребёнка: Фридман Ицка (Исаак)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фридман Григорий
Отец ребёнка: Фридман Ицка (Исаак)
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фридман Павел
Отец ребёнка: Фридман Ицка (Исаак)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фридман Абрам
Отец ребёнка: Фридман Ицка (Исаак)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фридман Ицка (Исаак)
Смерть
Неизвестно