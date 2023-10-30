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Фридман (Кисельман) Фейга (Фая)

Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

06.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1879

Отец: Кисельман Хаим бен Ицхак

Мать: Кисельман Рахиль

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ена

Отец ребёнка: Фридман Ицка (Исаак)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бэлла

Отец ребёнка: Фридман Ицка (Исаак)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фридман Григорий

Отец ребёнка: Фридман Ицка (Исаак)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фридман Павел

Отец ребёнка: Фридман Ицка (Исаак)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фридман Абрам

Отец ребёнка: Фридман Ицка (Исаак)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фридман Ицка (Исаак)

Смерть
Неизвестно
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