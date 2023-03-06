Ситников Иоанн Евтахиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Ситникова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ситникова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феона Ивановна
Мать ребёнка: Ситникова Дарья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно