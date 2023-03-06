Ситников Иоанн Евтахиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Иоанн Евтахиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситников Евтахий Герасимович

Мать: Ситникова Евдокия Евплова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Ситникова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Семион Иванович

Мать ребёнка: Ситникова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феона Ивановна

Мать ребёнка: Ситникова Дарья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Дарья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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