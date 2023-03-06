Ситникова Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова Дарья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Ситников Иоанн Евтахиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Семион Иванович

Отец ребёнка: Ситников Иоанн Евтахиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феона Ивановна

Отец ребёнка: Ситников Иоанн Евтахиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Иоанн Евтахиев

Смерть
Неизвестно
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