Долгова Клавдия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Клавдия Афанасьевна

Место рождения

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Долгов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Долгов Василий Владимирович

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Долгова Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Долгов Василий Владимирович

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Долгова Павла Васильевна

Отец ребёнка: Долгов Василий Владимирович

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Долгова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Долгов Василий Владимирович

Труфаново, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Василий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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