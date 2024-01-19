Долгова Клавдия Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Долгов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Долгов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Долгова Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Долгов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Долгова Павла Васильевна
Отец ребёнка: Долгов Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Долгова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Долгов Василий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно