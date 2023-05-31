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Муртазин Андрей Сергеевич
Муртазин Андрей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Муртазин Сергей
1974 г.р.
Мать
Муртазина (Широкова) Ольга Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Муртазин Сергей
Мать:
Муртазина Ольга Владимировна
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