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Матрона Антонова

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Место рождения

д.Левыки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Левыки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Василий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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