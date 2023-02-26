Матрона Антонова
Место рожденияд.Левыки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Левыки Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1903
Муж: Василий Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно