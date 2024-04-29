Франтова Павла Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти05.02.1906
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
11.02.1902
Муж: Плетнев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
26.10.1902
Сын: Плетнев Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Плетнев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
18.01.1904
Дочь: Плетнева Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Плетнев Михаил Ильич
Рождение ребёнка
18.01.1904
Дочь: Плетнева Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Плетнев Михаил Ильич
Смерть
05.02.1906