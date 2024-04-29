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Франтова Павла Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

05.02.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Франтов Никанор Петрович

Мать: Семенова Евгения Семенова

Бракосочетание
11.02.1902

Муж: Плетнев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
26.10.1902

Сын: Плетнев Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Плетнев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
18.01.1904

Дочь: Плетнева Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Плетнев Михаил Ильич

Рождение ребёнка
18.01.1904

Дочь: Плетнева Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Плетнев Михаил Ильич

Смерть
05.02.1906

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