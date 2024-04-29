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Плетнев Михаил Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

07.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Плетнев Илья Петрович

Мать: Плетнева Капитолина Федосеевна

Бракосочетание
11.02.1902

Жена: Франтова Павла Никоноровна

Рождение ребёнка
26.10.1902

Сын: Плетнев Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Франтова Павла Никоноровна

Рождение ребёнка
18.01.1904

Дочь: Плетнева Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Франтова Павла Никоноровна

Рождение ребёнка
18.01.1904

Дочь: Плетнева Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Франтова Павла Никоноровна

Смерть
07.03.1938
Похороны
07.03.1938

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