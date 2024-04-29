Плетнев Михаил Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти07.03.1938
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Бракосочетание
11.02.1902
Рождение ребёнка
26.10.1902
Сын: Плетнев Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Франтова Павла Никоноровна
Рождение ребёнка
18.01.1904
Дочь: Плетнева Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Франтова Павла Никоноровна
Рождение ребёнка
18.01.1904
Дочь: Плетнева Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Франтова Павла Никоноровна
Смерть
07.03.1938
Похороны
07.03.1938