Трифонова (Жарова) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1921
Дата смерти20.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1995