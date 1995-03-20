Трифонова (Жарова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Жарова) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1921

Дата смерти

20.03.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трифонов Василий Александрович

Смерть
20.03.1995
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