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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению ратника Ополчения из крестьян села Алеканова, Мурманской волости, Рязанского уезда Кузина Василия Ивановича, обвинявшегося по ст. 246 Улож. наказ. 1900– Показать все
О крестьянине Рязанской губ. и уезда, Мурминской вол. с. Алеканова Родионе Петрове Миронове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 17. Дело 135.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
265Алеканово, с. вл.при оз. Крынке.1586116761833Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Алеканово70Вер. Вас. Селиванова680—121
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
64. Алеканово, село бывшее владельческое, при озере Казарском, дворов 190, жителей 1685, церковь православная, школа, 3 лавки
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Алеканово село6707при озере Крынине267891898178818184МурминоЦер. дер., эем. шк. дер. см., вет. мел., руш., кирп. зав., пром. и фабр., рыбол.
Алеканово крест. Денисова ветр. м.6708—1—118185Мурмино
Алеканово Полуниных влад. усад.6709при озере Крынине—21318184МурминоСенопрессовальный завод при р. Оке
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
330Алекановосело54°37'с.ш.39°59'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634427106с Алекановосело