село Алеканово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Алеканово

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению ратника Ополчения из крестьян села Алеканова, Мурманской волости, Рязанского уезда Кузина Василия Ивановича, обвинявшегося по ст. 246 Улож. наказ. 1900– Показать все
О крестьянине Рязанской губ. и уезда, Мурминской вол. с. Алеканова Родионе Петрове Миронове. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 17. Дело 135.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
265Алеканово, с. вл.при оз. Крынке.1586116761833Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Алеканово70Вер. Вас. Селиванова680121

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Мурминская волость
64. Алеканово, село бывшее владельческое, при озере Казарском, дворов 190, жителей 1685, церковь православная, школа, 3 лавки

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Мурминская волость
Алеканово село6707при озере Крынине267891898178818184МурминоЦер. дер., эем. шк. дер. см., вет. мел., руш., кирп. зав., пром. и фабр., рыбол.
Алеканово крест. Денисова ветр. м.67081118185Мурмино
Алеканово Полуниных влад. усад.6709при озере Крынине21318184МурминоСенопрессовальный завод при р. Оке

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
330Алекановосело54°37'с.ш.39°59'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Дубровическое сельское поселение
61634427106с Алекановосело

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