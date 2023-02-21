Трясцин Корнило Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясцин Корнило Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1678

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1678

Отец: Трясцин Михаил Андреевич

Мать: не указана

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