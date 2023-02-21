Гаврилов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1937
Дата смерти27.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаврилова Надежда Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1994
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан