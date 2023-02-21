Гаврилов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1937

Дата смерти

27.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Надежда Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Надежда Григорьевна

Смерть
27.02.1994
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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