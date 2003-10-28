Солдатов Геннадий Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти28.10.2003
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1960
Дочь: Горбулько -Солдатова Нина Геннадьевна
Мать ребёнка: Солдатова-Кожевникова Дарья Андреевна
Хасурта, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
28.10.2003