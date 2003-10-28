Солдатов Геннадий Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Геннадий Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

28.10.2003

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1960

Дочь: Горбулько -Солдатова Нина Геннадьевна

Мать ребёнка: Солдатова-Кожевникова Дарья Андреевна

Хасурта, Хоринский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солдатова-Кожевникова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солдатова-Кожевникова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солдатова-Кожевникова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солдатова-Кожевникова Дарья Андреевна

Смерть
28.10.2003
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