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Пасько Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1911

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1944

Сын: Пасько Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Пасько Елена Семеновна

Близнецы, Харківська область
Рождение ребёнка
27.08.1944

Дочь: Киселева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Пасько Елена Семеновна

Близнецы, Харківська область
Рождение ребёнка
09.04.1953

Дочь: Пасько Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Пасько Елена Семеновна

Смерть
Неизвестно
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