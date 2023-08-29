Пасько Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1911
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1944
Сын: Пасько Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Пасько Елена Семеновна
Рождение ребёнка
27.08.1944
Дочь: Киселева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Пасько Елена Семеновна
Рождение ребёнка
09.04.1953
Дочь: Пасько Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Пасько Елена Семеновна
Смерть
Неизвестно