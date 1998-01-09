Пасько Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1917
Дата смерти09.01.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1917
Отец: Семен
Рождение ребёнка
27.08.1944
Сын: Пасько Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Пасько Василий Федорович
Рождение ребёнка
27.08.1944
Дочь: Киселева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Пасько Василий Федорович
Рождение ребёнка
09.04.1953
Дочь: Пасько Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Пасько Василий Федорович
Смерть
09.01.1998