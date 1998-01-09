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Пасько Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1917

Дата смерти

09.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1917

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1944

Сын: Пасько Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Пасько Василий Федорович

Близнецы, Харківська область
Рождение ребёнка
27.08.1944

Дочь: Киселева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Пасько Василий Федорович

Близнецы, Харківська область
Рождение ребёнка
09.04.1953

Дочь: Пасько Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Пасько Василий Федорович

Смерть
09.01.1998
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