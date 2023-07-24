Пойсик Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1976
Отец: Пойсик Михаил
Мать: Семесько Тамара
Рождение ребёнка
26.12.2007
Дочь: Пойсик Дарья
Мать ребёнка: Шепелева Екатерина
Рождение ребёнка
07.07.2015
Сын: Пойсик Семён
Мать ребёнка: Шепелева Екатерина
Рождение ребёнка
08.01.2019
Сын: Пойсик Григорий
Мать ребёнка: Шепелева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шепелева Екатерина