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Пойсик Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1976

Отец: Пойсик Михаил

Мать: Семесько Тамара

Рождение ребёнка
26.12.2007

Дочь: Пойсик Дарья

Мать ребёнка: Шепелева Екатерина

Рождение ребёнка
07.07.2015

Сын: Пойсик Семён

Мать ребёнка: Шепелева Екатерина

Рождение ребёнка
08.01.2019

Сын: Пойсик Григорий

Мать ребёнка: Шепелева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шепелева Екатерина