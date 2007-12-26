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Пойсик Дарья
Пойсик Дарья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.2007
Пол
Женский
Отец
Пойсик Андрей
1976 г.р.
Мать
Шепелева Екатерина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.2007
Отец:
Пойсик Андрей
Мать:
Шепелева Екатерина
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