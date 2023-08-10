Ипат Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИпат Андреев

Ипат Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1719 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Филип Ипатов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Макар Ипатов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Василий Ипатов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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