Ипат Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Филип Ипатов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Макар Ипатов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Василий Ипатов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Место жительства
Неизвестно
Ямбухтино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно