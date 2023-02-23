Исаева жена Ефима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Исаев Павел Ефимович
Отец ребёнка: Исаев Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Штырлова Екатерина Исаева
Отец ребёнка: Исаев Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Исаев (шувалов) Агафон Ефимович
Отец ребёнка: Исаев Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Ефим Федорович
Смерть
Неизвестно