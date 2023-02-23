Исаева жена Ефима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева жена Ефима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Исаев Павел Ефимович

Отец ребёнка: Исаев Ефим Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Штырлова Екатерина Исаева

Отец ребёнка: Исаев Ефим Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Исаев (шувалов) Агафон Ефимович

Отец ребёнка: Исаев Ефим Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Ефим Федорович

Смерть
Неизвестно
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