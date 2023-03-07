Штырлова Екатерина Исаева
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Исаев Ефим Федорович
Мать: Исаева жена Ефима
Сын: Штырлов Степан Константинович
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Дочь: Агафья Константиновна
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Дочь: Ерушкина Елена Штырлова
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Дочь: Устинья Константиновна
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Сын: Штырлов Пмв Алексей Константинович
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Сын: Штырлов Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Сын: Штырлов Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Дочь: Гликерия Константиновна
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Сын: Штырлов Прокофий Константинович
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Сын: Штырлов Георгий Константинович
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Дочь: Егорова Агриппина Штырлова
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Сын: Штырлов Семен Константинович
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич
Дочь: Ефросинья Константиновна
Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич