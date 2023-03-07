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Штырлова Екатерина Исаева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Исаев Ефим Федорович

Мать: Исаева жена Ефима

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.?.1873

Муж: Штырлов Константин Андреевич

Рождение ребёнка
19.12.1874

Сын: Штырлов Степан Константинович

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1876

Дочь: Агафья Константиновна

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1877

Дочь: Ерушкина Елена Штырлова

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.09.1879

Дочь: Устинья Константиновна

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1881

Сын: Штырлов Пмв Алексей Константинович

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.05.1883

Сын: Штырлов Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1885

Сын: Штырлов Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.05.1887

Дочь: Гликерия Константиновна

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1890

Сын: Штырлов Прокофий Константинович

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1892

Сын: Штырлов Георгий Константинович

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1894

Дочь: Егорова Агриппина Штырлова

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1896

Сын: Штырлов Семен Константинович

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.09.1898

Дочь: Ефросинья Константиновна

Отец ребёнка: Штырлов Константин Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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