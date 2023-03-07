Исаев (Шувалов) Агафон Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев (Шувалов) Агафон Ефимович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

19.04.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Исаев Ефим Федорович

Мать: Исаева жена Ефима

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1883

Жена: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова

Рождение ребёнка
22.02.1884

Сын: Исаев Василий Агафонович

Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1886

Сын: Исаев Иван Агафонович

Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1887

Дочь: Васса Агафоновна

Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1889

Дочь: Татьяна Агафоновна

Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.09.1890

Дочь: Федора Агафоновна

Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Исаев (шувалов) Василий Агафонович

Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1896

Дочь: Татьяна Агафоновна

Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.05.1897

Дочь: Феодосия Агафоновна

Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.04.1898
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1898

Сын: Шувалов Зиновий Агафонович

Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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