Исаев (Шувалов) Агафон Ефимович
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти19.04.1898
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Исаев Ефим Федорович
Мать: Исаева жена Ефима
Бракосочетание
11.?.1883
Рождение ребёнка
22.02.1884
Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова
Рождение ребёнка
18.05.1886
Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова
Рождение ребёнка
10.08.1887
Дочь: Васса Агафоновна
Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова
Рождение ребёнка
11.01.1889
Дочь: Татьяна Агафоновна
Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова
Рождение ребёнка
08.09.1890
Дочь: Федора Агафоновна
Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова
Рождение ребёнка
01.08.1893
Сын: Исаев (шувалов) Василий Агафонович
Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова
Рождение ребёнка
18.01.1896
Дочь: Татьяна Агафоновна
Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова
Рождение ребёнка
28.05.1897
Дочь: Феодосия Агафоновна
Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова
Смерть
19.04.1898
Рождение ребёнка
24.10.1898
Сын: Шувалов Зиновий Агафонович
Мать ребёнка: Исаева - Шувалова Марфа Синиженкова