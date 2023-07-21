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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Савенков Терентий

Отец ребёнка: Савенков Борис

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Савенков Борис

Рождение ребёнка
1824

Сын: Савенков Александр

Отец ребёнка: Савенков Борис

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Савенков Борис

Рождение ребёнка
1829

Сын: Савенков Василий

Отец ребёнка: Савенков Борис

Рождение ребёнка
1833

Сын: Савенков Кирилл

Отец ребёнка: Савенков Борис