?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Савенков Терентий
Отец ребёнка: Савенков Борис
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Савенков Борис
Рождение ребёнка
1824
Сын: Савенков Александр
Отец ребёнка: Савенков Борис
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Савенков Борис
Рождение ребёнка
1829
Сын: Савенков Василий
Отец ребёнка: Савенков Борис
Рождение ребёнка
1833
Сын: Савенков Кирилл
Отец ребёнка: Савенков Борис