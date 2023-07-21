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(Савенков) Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Савенков Борис

Мать: ?

Смерть
Неизвестно