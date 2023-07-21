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(Савенков) Анисья
(Савенков) Анисья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Савенков Борис
1785 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Савенков Борис
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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